“خورفكان” ملحمة سينمائية تاريخية

متابعة بتجـــــــــــرد: تعرض هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وبالتزامن مع افتتاح “مدرج خورفكان”، الفيلم السينمائي التاريخي “خورفكان”، المقتبس عن المؤلّف التاريخي لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة (مقاومة خورفكان للغزو البرتغالي)، الذي يسلّط الضوء على سلسلة الأحداث البطولية التي سطّرها أهل المدينة في صدّ الغزو البرتغالي، الذي اجتاح المنطقة في عام 1507 ضمن الحملة التي قادها الجنرال البحري البرتغالي «أفونسو دي البوكيرك»، كما يروي سيرة المدينة خلال 27 عاماً.

وشارك في الفيلم، الذي أشرفت على إنتاجه الهيئة، كوكبة من ألمع نجوم الفنّ، أبرزهم الفنان السوري رشيد عسّاف، الذي جسّد دور القائد البرتغالي دي البوكيرك، والنجم السوري قيس الشيخ نجيب، والفنانين الإماراتيين أحمد الجسمي ومحمد العامري، والدكتور حبيب غلوم، إلى جانب نخبة من أبرز الأسماء.

وتولى مهمة إخراج العمل الايرلندي موريس سويني، والبريطاني بين مول، كما شارك في الملحمة السينمائية أكثر من ثلاثمئة شخص ما بين طاقم التمثيل وعمليات الإنتاج، الذي تمت جميع مراحل تصويره على شواطئ خورفكان.