“كأب وابنته”.. اتقادات لاذعة تطال اوزجان دينيز بسبب ايرام هليفاجي

متابعة بتجـــــــــــرد: عرضت قناة “ستار تي في” التركية إعلان مسلسل “انتظرتك كثيراً” للممثل التركي اوزجان دنيز وايرام هليجافي، والذي سيبدأ عرضه في منتصف الشهر المقبل من العام الجديد.

الإعلان وفور عرضه تعرّض لانتقادات واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والجمهور التركي والعربي على حد سواء، وذلك لأسباب تفيد بأن الاعلان لم يكن على قدر التوقعات وكان مجرد أحضان ومشاهد رومنسية بين البطلين، إضافة إلى أنّ فرق العمر واضح بين اوزجان وايرام وانهما يبدوان كأب وابنته، وليس كحبيبين.

كما انتقدوا اصرار اوزجان الذي وصفوه بـ”العجوز” على تقديم دور الشاب والعاشق الرومنسي وعدم اعترافه بأنه أصبح كبيراً على تقديم هذه الاداور وهذه النوعية من المسلسلات، في وقت بدأت فيه الدراما التركية تغير من جلدها وتقدّم أعمالاً اجتماعية تلامس الواقع. وتوقع كثير من المتابعين بأنّ المسلسل لن يستمر عرضه طويلاً وسيتوقف.

المسلسل يحكي قصة حب بين رجل الاعمال قادير الذي يجسد شخصيته اوزجان، وبين المصورة ايليز التي تجسدها ايرام، وتدور أحداثها بين اذربيجان وقطر واسطنبول، ومن أجل ذلك سافر فريق العمل إلى العاصمة القطرية الدوحة، منذ أكثر من أسبوع حيث يتم تصوير مشاهد من المسلسل هناك، ونشر اوزجان وايرام صوراً لهما من الدوحة.

وكان اوزجان نشر صورة له مع ابنه من كواليس المسلسل، وتظهر فيها ايرام هليفاجي مما جعل البعض يظن أنّ ابنه سيظهر معه في المسلسل، وأنّه اصطحبه معه إلى قطر، وهو أمر غير صحيح. فالصورة التقطت خلال تصوير الاعلان الترويجي للمسلسل الذي صور في اسطنبول فبل سفر فريق العمل إلى قطر.