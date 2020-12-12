الدراما التشويقية "DNA" على "شاهد VIP"

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"الخليج 365" من بيروت: أعلنت منصة شاهد عن بدء عرض الدراما الاجتماعيّة التشويقيّة العربيّة "DNA" من كتابة ريم حنا وإخراج المثنى صبح ضمن باقة"شاهد VIP" اعتباراً من السبت 12 ديسمبر.

تنطلق الأحداث ضمن ظروف يلفّها الغموض وتطرح علامات استفهام عدة، عند وقوع كريم الحفار (معتصم النهار) ضحية محاولة اغتيال من جهات مجهولة، ويمتنع عن ذكر أي معلومات عن الجريمة أو عن نفسه أمام المحقق وليد (عمّار شلق) المهووس بكشف الحقائق وحل الألغاز، بل يظل صامتاً وهو ما يثير فضول المحقق، ويدفعه إلى تشديد المراقبة عليه.

شابان في دائرة الضوء ضمن هذا العمل، الأول يتقن فنّ الاحتيال والثاني محقق يضع كشف الحقائق على رأـس قائمة أولوياته، ومعهما آية الحفّار (دانييلا رحمة) الشابة المتعافية حديثاً من إدمان المخدرات، وتولد في ظرف معين قصة حب غريبة. وبالتالي، يرصد العمل إدعاء شاب تعرض لمحاولة تصفية لهوية ليست له في مقابل خوفه من الكشف عن هويته الحقيقية، ويزيد من حدة الألغاز والغموض، عندما تبدأ سلسلة من الأكاذيب المترابطة ضمن صراع بين الحقيقة والعدالة.

دانييلا رحمة.. عاشقة للحرية تواجه الحقائق بدهاء

تشرح دانييلا رحمة "أنني أجسد شخصية شابة محبّة للحياة وعاشقة للحرية، غير متزنة ربما بسبب ما مرت به من ظروف في الماضي، وما سيرافقها لاحقاً لوقت طويل، حتى لحظة مواجهتها لكل الحقائق". وتضيف "أنها تمر بظروف صعبة ودقيقة، لكنها تتعامل معها بذكاء ودهاء حنكة وأسلوب محيّر"، لافتة إلى أن "ميزة هذا العمل أنه يقدم مادة مشوّقة وجديدة مستوحاة من قصة حقيقية أتمنى أن تلقى الصدى المطلوب لدى الجمهور وأن يكون على قدر التوقعات".

معتصم النهار... وصولي في حياته ألف حكاية وحكاية

ويوضح معتصم النهار "أنني أقدم شخصية مختلفة عن كل الشخصيات التي قدمتها سابقاً، حيث أطل بدور رجل وصوليّ وانتهازي ونصّاب، لكنه مذنب وضحية في الوقت عينه، نظراً لما تعرض له من أمور دفعته لاتخاذ خيارات معينة". ويؤكد "أنه شاب غامض في تصرفاته، وفي حياته ألف حكاية وحكاية، سيواجه قدراً جديداً وضع نفسه فيه عن طريق الصدفة"، معتبراً "أنها لعبة قرر أن يلعبها حتى النهاية، ليخرج منها غالباً أو مغلوباً، وأترك الحكم للمشاهدين، وأتمنى أن ينال العمل إعجابهم".

تشويق ومغامرة وقصة حب تولد في ظروف معينة، فهل تزيد الأحداث غموضاً أم يضطر أـصحابها إلى كشف الحقيقة للعيش بسلام؟

