شكرا لقرائتكم خبر عن جايمي لورنت نجم مسلسل la casa de papel يحتفل بعيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم العالمى الإسباني جايمي لورنت، صاحب شخصية "دنفر" في مسلسل الجريمة الشهيرLa Casa De Papel ، على الاحتفال بعيد ميلاده الـ 29 الذي يوافق اليوم، بنشر مقطع فيديو من كواليس الاحتفال التي شاركها مع أحد اصدقائه عبر الاستوري الشخصي بحسابه عبر إنستجرام، والتي ظهر فيها وهو يحتفل باليوم من داخل أحد المطاعم أثناء احتساء مشروبهما.



احتفال جايمي لورنت بعيد ميلاده

وكان خطف النجم الإسباني ألفارو مورتي، صاحب شخصية البروفيسور في مسلسل الدراما الشهير La Casa De Papel، الأنظار إليه في آخر ظهور له في شوارع العاصمة الإسبانية مدريد، وهو يرتدي الكمامة الطبية تنفيذًا للإجراءات الاحترازية الجديدة لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونشر النجم صاحب شخصية البروفيسور، صورته عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وهو يرتدي الكمامة الطبية، ويبدو أنه في مغامرة جديدة من أمام إحدى متاجر الأفلام والكتب في العاصمة الإسبانية.

وأعلنت شبكة نتفليكس مؤخرًا عن بدء إنتاج الجزء الخامس من مسلسل "La Casa De Papel"، والذي سيشهد نهاية عملية السطو المسلح التي طال انتظارها، على أن يتم تصوير الموسم الأخير من العمل في الدنمارك، إسبانيا، والبرتغال، كما يشهد الموسم الخامس انضمام نجمين جديدين إلى طاقم العمل وهما ميجيل أنخيل سيلفستر الذى شارك في أعمال مثل Sky Rojo, Sense 8، وباتريك كيريادو المرشح لجائزة جويا عن أعمال La gran familia Española وVivir sin permiso على أن يتكون الموسم الخامس من 10 حلقات، وبدأ تصويره فى الثالث من أغسطس الحالى، المسلسل فكرة أليكس بينا.