شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز تفاجئ والدتها بالاحتفال بعيد ميلادها الـ 75 .. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة جينيفر لوبيز على الاحتفال بمناسبة عيد ميلاد والدتها الـ 75، مثلما ظهر على حسابها عبر إنستجرام، حيث نشرت فيديو تضمن مفاجأة من قبلها لها أثناء دخولها المنزل، وعلقت عليه بكتابة كلمات تعبر عن مدى سعادتها بدور والدتها في حياتها حين قالت: "عيد ميلاد سعيد 75 لأمي الجميلة، أنا أحبك كثيرًا، أنت تعنى لنا وللجميع أن تكونى دائماً محافظة على شبابك، ومحتفظة بطاقتك طوال العمر، شكرًا لك على حبك اللامتناهي وطاقتك ودعمك وكونك كما أنت فقط، أحبك إلى الأبد".



لوبيز

ومن ناحية أخرى كشفت جينيفر لوبيز فى وقت سابق من الأسبوع الماضى عن خطتها التسويقية بالتزامن مع أعياد الكريسماس، للترويج لمنتجاتها من الملابس، حيث نشرت صورة عبر حسابها على موقع انستجرام بإطلالة من خلال براند الأزياء الخاص بها.



والدة جينيفر لوبيز

وعلقت على الصورة بالتأكيد على وجود خصومات تصل إلى 30ٌ% حتى الـ12 من الشهر الجارى، كما سبق وظهرت النجمة العالمية جينيفر لوبيز في وقت سابق عبر لقطة جديدة وهي تحتضن ابنيها التوأمين البالغين من العمر 12 عامًا ماكس وإيمي، وحرصت مغنية البوب ​​البالغة من العمر 51 عامًا على أن تظهر بدون مكياج، حيث كانت تقضى وقتا برفقة أبنائها في المنزل كما ارتدت ملابس مريحة تناسب اللقطة، وعلقت لوبيز علي الصورة التي نشرتها علي الانستجرام بـ "أحب أنهما مازالا يرغبان في الجلوس في حضن ماما".



لوبيز ووالدتها

وفي نفس اليوم ظهرت جينيفر في لقطة أخرى كشف عنها خطيبها أليكس رودريجيز، وكانت النجمة مستلقية في السرير وتخبئ ملابسها تحت الغطاء وتحدق باهتمام في جهاز "لاب توت".

وكانت قد احتفلت النجمة جينيفر لويبز بأعياد الكريسماس مبكراً، حيث ظهرت خلال فيديو لها أثناء غنائها مع ستيف مكارثى، عبر حسابها على موقع إنستجرام، وهى تغنى أغنية جديدة بمناسبة الكريسماس وفقاً لما كتبته فى تعليقها على الفيديو الذى نشرته: "غنيت أغنية الكريسماس مع طفلى ستيف مكارثى، تلك الأغنية الرئيسية لافتتاح ألبومى"