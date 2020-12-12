شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة تحيى ذكرى رحيل عمار الشريعى: "مفتقداك فى حياتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بكلمات رقيقة، أحيت المطربة التونسية لطيفة الذكرى الثامنة لوفاة الموسيقار الكبير الراحل عمار الشريعي الذى رحل عن عالمنا فى 7 ديسمبر 2012، أى بعد ها بحوالى 6 أيام.

وكتبت لطيفة، عبر حسابها بموقع تويتر"فيديو" لأغنيتها: "في الذكرى الثامنة لوفاة العظيم الراحل عمارالشريعي ألف رحمة ونور على روحك.. مكانك فاضي مفتقداك في حياتي بشكل كبير".

يذكر أن الفنان عمار الشريعي بدأ حياته العملية عام 1970 م عقب تخرجه من الجامعة مباشرةً كعازف لآلة الأكورديون في عدد من الفرق الموسيقية التي كانت منتشرة في مصر آنذاك، ثم تحول إلى الأورج حيث بزغ نجمه فيها كأحد أبرع عازفي جيله، واعتبر نموذجاً جديداً في تحدى الإعاقة نظراً لصعوبة وتعقيد هذه الآلة واعتمادها بدرجة كبيرة على الإبصار.

واتجه إلى التلحين والتأليف الموسيقى حيث كانت أول ألحانه "إمسكوا الخشب" للفنانة مها صبرى عام 1975 م، وزادت ألحانه عن 150 لحناً لمعظم مطربي ومطربات مصر والعالم العربى وتميز في وضع الموسيقى التصويرية للعديد من الأفلام والمسلسلات التليفزيونية والإذاعية والمسرحيات والتي نال معظمها شهرة ذائعة، وحصل العديد منها على جوائز على الصعيدين العربي والعالمي.

وكانت طرحت المطربة التونسية لطيفة، فيديو كليب أغنيتها الجديدة "خلينى"، في أغسطس الماضي، عبر قناتها بموقع الفيديوهات" يوتيوب"، كلمات ياسين الحمزاوي، وألحان وتوزيع موسيقي أمين القلسي، وجيتار إيهاب ليمام وكان أخر أعمال لطيفة أغنيتها "رد الباب وغرب"، وذلك عبر قناتها بموقع الفيديوهات يوتيوب، حيث حققت نجاحا كبيرا بأكثر من مليون و 200 ألف مشاهدة بعد شهر من طرحها على موقع يوتيوب.