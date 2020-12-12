شكرا لقرائتكم خبر عن لبنى عبدالعزيز تكشف أسرارا لأول مرة مع زينب عبداللاه على تليفزيون الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض تليفزيون ”الخليج 365” بعد قليل لقاء خاصًا مع هاميس الفن الفنانة الكبيرة لبنى عبدالعزيز أجرته معها زينب عبداللاه تكشف خلاله أسرارًا لأول مرة عن حياتها الخاصة ومشوارها الفنى والإذاعى.

ولأول مرة تكشف الفنانة الكبيرة عن خطط العندليب عبد الحليم حافظ لمنعها من الاشتراك مع فريد الأطرش فى فيلم رسالة من امرأة مجهولة، وتفاصيل زواجها من المنتج رمسيس نجيب رغم اختلاف السن والديانة، وأسرار علاقتها بالرئيسين جمال عبدالناصر والسادات وتفاصيل حوارها مع السادات فى البيت الأبيض.

كما كشفت الجميلة لبنى عبدالعزيز أسباب اعتذارها عن فيلم خللى بالك من زوزو، ولماذا تم طردها عندما ذهبت إلى ميدان سيدنا الحسين.

ويكشف اللقاء حكايات لعنة الفراعنة مع فريق عمل فيلم عروس النيل وحكايات الفنانة الكبيرة مع رشدى باظة وإحسان عبد القدوس وقصة ترشيحها للفنان عبد الله غيث لبطولة فيلم أدهم الشرقاوى.

كما كشفت لبنى عبد العزيز تفاصيل مشوارها الإذاعى منذ كانت فى العاشرة من عمرها وكيف فضحت جرائم إسرائيل فى برنامج "هل تعلم"، ودور والدها الكاتب الصحفى الكبير حامد عبدالعزيز فى حياتها، وقصة ارتباطها بالدكتور اسماعيل برادة وهجرتها معه لأمريكا.

وأوضحت الفنانة الكبيرة لبنى عبدالعزيز سر رفضها المشاركة فى أفلام عالمية ، وأسماء

البطلات المرشحات لفيلم الوسادة الخالية قبلها وماذا قالت الفنانة الكبيرة شادية عن سميحة، إضافة إلى الكثير من الأسرار التى تكشفها الفنانة الكبيرة لبنى عبدالعزيز لأول مرة.