محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: شاركت الفنانة نيللي كريم جمهورها بصورة جديدة مع ابنتها سيليا. نشرت نيللي الصورة، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت على الصورة :"برنسيستي". وشاركت الفنانة نيللي كريم، في رمضان الماضي، بمسلسل "بـ 100 وش"، وهو من بطولة آسر ياسين، نيللي كريم، مصطفى درويش، ومن إخراج كاملة أبو ذكري، وإنتاج جمال العدل.

كانت هذه تفاصيل خبر أحدث ظهور لـ"ابنة" نيللي كريم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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