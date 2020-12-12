ريهام سعيد تغني مهرجان "أندال": "جاية على الجرح" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شاركت الإعلامية ريهام سعيد، جمهورها ومتابعيها، مقطع فيديو تغني خلاله مهرجان "أندال" من كواليس تصوير مسلسل "وادي الجن".

وقالت ريهام، في الفيديو الذي ظهرت خلاله بمكياج مخيف، إن "الأغنية دي جاية على الجرح، أغنية رهيبة".

أضافت: "أشكر أي موقف يعرفك حقيقة الناس.. أندال أندال أندال".

وكان المجلس الأعلى للإعلام، قرر مؤخرا إيقاف بث برنامج "صبايا الخير"، ومنع الإعلامية ريهام سعيد من الظهور لحين انتهاء التحقيقات في واقعة حلقة صيد الحيوانات البرية.

ومثلت ريهام سعيد، للتحقيق بنقابة الإعلاميين، بعد استدعاء النقيب طارق سعدة لها للتحقيق معها بسبب مخالفتها ميثاق الشرف الإعلامي.

وعقب انتهاء التحقيقات، أوضح المجلس، في خطاب أرسل به لقناة "النهار"، أنه لا مانع لدى المجلس من إعادة بث البرنامج؛ وذلك في ضوء التعهد المقدم من مقدمة البرنامج بالاعتذار للجمهور في أولى حلقاته، بعد إعادة البث عما تم التحقيق بشأنه، ويشترط إنهاء أي موضوعات متعلقة بنقابة الإعلاميين.