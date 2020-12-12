بالصور.. ياسمين صبري بإطلالات متكررة لهيفاء وهبي

لفتت النجمة ياسمين صبري الأنظار إليها، بعد ظهورها في أحد العروض الخاصة بمهرجان القاهرة السينمائي بإطلالة سبق وظهرت بها الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي سابقا.

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وخلال الساعات الماضية تداول رواد مولقع التواصل الاجتماعي صورا لياسمين صبري من رحلتها لجبال الألب مارس الماضي.

وكانت ياسمين ترتدي جاكيت سبق وظهرت به الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في عام 2015 ما اعتبروه تكرارا للإطلالة بعد 5 سنوات من ارتدائها.

كما سبق وارتدت ياسمين صبري في عقد قرانها طقم من الألماظ الخالص يتضمن أسورة أنيقة براقة، لكن بعد الفحص والتدقيق من رواد مواقع التواصل خاصة

الفتيات، انتشرت صورة لهيفاء وهبي ترتدي نفس الأسورة من قبل.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري هو مسلسل "فرصة تانية"، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، ‏سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة‎.