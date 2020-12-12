صورة.. نيللي كريم تصف ابنتها بالأميرة

وصفت الفنانة نيللي كريم ابنتها سيليا بأميرتها، حيث نشرت صورة لهما عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على " انستجرام -Instagram "، على الرغم من أن نيللي كريم تحافظ على حياتها الخاصة بعيدا عن الإعلام.

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وفي هذه الصورة ظهرت ابنتها وقد أصبحت شابة

جميلة، وعقبت نيللي لتصفها أنها أميرتها.

من جانب آخر، تنشغل نيللي كريم هذه الأيام في تصوير فيلمها الجديد "العميل صفر" فكرة محمد سامي وأكرم حسني، وسيناريو وحوار وائل عبد الله، بطولة أكرم حسني، لبلبة، بيومي فؤاد، محمد علاء، دارين

حداد، ليلى عز العرب وعدد من الفنانين.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال نيللي كريم كانت مسلسل "بـ100 وش" الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي وهو من تأليف أحمد وائل وعمرو الدالي، إنتاج العدل جروب، إخراج كاملة أبو ذكري، وشارك في آسر ياسين، علا رشدي، إسلام إبراهيم، محمد عبد العظيم، شريف دسوقي، دنيا ماهر، سلوى محمد علي، حنان يوسف، زينب غريب وحسن أبو الروس.