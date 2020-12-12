هالة فاخر وبيومي فؤاد وأمير يوسف يشاركون في "عن العشاق"

شارك الفنان الشاب أمير يوسف الفنانة هالة فاخر وبيومي فؤاد مسلسل "عن العشاق"، الذي يتم طرحه عبر إحدى المنصات الالكترونية بالتزامن مع احتفالات عيد الحب.

المسلسل من تأليف محمد سعودي، وإخراج تميم ، وتدور أحداثه في إطار رومانسي عن حياة المصريين،

ويشارك في بطولته عدد من النجوم الشباب بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة هالة فاخر وبيومي فؤاد، ومن المقرر البدء في تصويره خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

يذكر أن الفنان الشاب أمير يوسف، خاض منذ أسابيع عدة تجربة التمثيل في فيلم "مطبعة هرم" للمؤلفين أمين خالد ومحمد محرز وبقيادة المخرج سامح عبدالعزيز، وبطولة حمدي المرغني وخالد الصاوي وبيومي فؤاد.

ويجسد أمير في الفيلم صديق حمدي داخل إحدى العصابات الشهيرة واللذان يتعرضان لمواقف كوميدية مضحكة خلال أحداث الفيلم في محاولة منهم لسرقة أحد البنوك.