“زمبلك”.. فيفي عبده تصف الراقصات الأجنبيات بطريقتها

متابعة بتجــــــــــرد: في مداخلة هاتفية مع برنامج “التاسعة” مع وائل الإبراشي ونجوى إبراهيم، كشفت الفنانة فيفي عبده عن رأيها في الراقصات الأجنبيات في مصر.

قالت فيفي إن الراقصات الأجانب ليست لديهن كاريزما مثل الراقصات المصريات. ووصفتهن قائلة: “الأجانب دول كأنك بتملاهم بزمبلك كده ملهومش في الرقص الشرقي، لو بنشتغل زيهم كنا بعدناهم”.

وأكدت فيفي أن الراقصات الأجنبيات تعلمن الرقص من الراقصات المصريات سواء في الخارج أو في مصر، موضحة أنها تركت الساحة منذ فترة ولم تعد ترقص في حفلات الزفاف، وفقط تشارك جمهورها بفيديوهات من منزلها وتختار أغنيات محددة لترقص عليها، وقالت: “بنزل لجمهوري بحاجة دلع وأنا بحب السلطنة والرقص على أغاني معينة مش أي أغاني”.

وأكدت فيفي عبده أنها ليست ضد الراقصات الأجانب، مشيرة إلى أنها لا تعرفهن ولم تر من قبل الراقصة البرازيلية لورديانا.

يذكر أن هذه المداخلة هي الظهور الأول في وسائل الإعلام منذ أعلنت فيفي مرورها بوعكة صحية طالبة من الجمهور الدعاء لها.