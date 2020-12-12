كورونا ينهي حياة كيم كي دوك.. مخرج "الأفلام العنيفة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي المخرج الكوري الجنوبي كيم كي دوك المعروف عالميا بأعماله السينمائية ذات الطابع العنيف.

أعلنت رئيس المركز الوطني للسينما في لاتفيا ديتا رييتوما، أن المخرج الكوري الجنوبي مات في لاتفيا جراء مضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وأضافت لوكالة الأنباء الفرنسية: "للأسف، نبأ وفاة كيم كي-دوك بسبب فيروس كورونا في لاتفيا صحيح".

وأوضحت أنها تلقت معلومات من أشخاص بقوا على تواصل مع المخرج بأنه توفي في أحد مستشفيات العاصمة ريجا، مشيرة إلى أنه كان في زيارة خاصة إلى لاتفيا من دون مشاريع تصوير.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المخرج البالغ 59 عاما كان يعتزم شراء عقار في لاتفيا والتقدم بطلب للحصول على إقامة في هذا البلد العضو في الاتحاد الأوروبي.

وحاز كيم كي دوك شهرة عالمية من خلال أعماله التي تصور وحشية البشر من خلال مشاهد عنف قاسية، وأيضا بأفلامه المحملة بالأبعاد والمعاني الرمزية، لكنه اتُهم أيضا باعتماد سلوك غير مناسب مع بعض الممثلات.

ولم يعلق المخرج يوما على هذه الاتهامات.

وقد فاز فيلمه "بييتا" بجائزة الأسد الذهبي في مهرجان البندقية السينمائي سنة 2012.