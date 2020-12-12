شكرا لقرائتكم خبر عن بيلو أسبيك ينشر صورة من فيلمه الجديد Outside the Wire قبل عرضه يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الممثل العالمي بيلو أسيبك، نجم مسلسل Game of thrones، الشهير، متابعيه وجمهوره بصورة من فيلمه الجديد الذي يأتي بعنوان Outside the Wire، ومن المقرر طرحه يوم 15 يناير المقبل عبر شبكة قنوات نتفليكس التلفزيونية، وظهر أسيبك في الصورة التى نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، وهو يجسد شخصية قائد عسكري ضمن فرقة إنقاذ أحد الأشخاص العالقون في تبادل لإطلاق النيران.

وكانت قد أعلنت شركة مارفل، عن استحواذها على حقوق شخصية Daredevil الشهيرة، التي كانت قد انهتها شبكة قنوات نتفليكس، بعد سلسلة من المواسم التي حازت على إعجاب الكثيرين طوال السنوات الماضية.

ويأتي ذلك الاستحواذ بعد مطالبات كثيرة بإعادة الشخصية من جديد للعرض، والتي امتدت لأربعة مواسم، بعد استغناء شبكة نتفليكس عنها منذ عامين بسبب اتباع أهدافها الجديدة وهي الاستغناء عن الاعمال التي لا تمتلك لها حقوق كاملة وليست مشتركة بين شركات آخري، وكان مسلسل Daredevil من أوائل تلك الاعمال التي ودعتها الشبكة لتكلفتها الباهظة ولتقاسم الشخصية بين الشركات.

ومن المقرر أن تعمل مارفل وديزني خلال الفترة القادمة على تعيين الممثلين من جديد لاستكمال الموسم الرابع، وسرعان ما أطلق القائمين على الشركة حملة بعنوان "savedareadevil"، وكانت قد قررت شبكة نتفليكس، عدم التجديد لمسلسل الدراما Daredevil بعد عرض الموسم الثالث، بالرغم من حصوله على مؤشر تقييمات وصل إلى 98% من إجمالى المصوتين فى التصويت قبل طرح الحلقات رسمياً.