شكرا لقرائتكم خبر عن أحلام تنعى الإعلامى المغربى صلاح الدين الغمارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت الفنانة أحلام، الإعلامى المغربى الراحل صلاح الدين الغماري، عبر حسابها على تويتر، كما طالبت جمهورها بالدعاء له.

وكتبت أحلام، قائلة: "أتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد الشاب صلاح الدين الغماري، رحمة الله عليه وإلى كل الشعب المغربي، وكل الاعلاميين أسال الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يجعل هذه الأيام خير أيام وأن يبدله دار خير من داره ويعوض شبابه جنات النعيم.. أدعو له".



أحلام

وأجواء من الحزن خيمت على الساحة الإعلامية والثقافية في المغرب بعد رحيل الإعلامي صلاح الدين الغماري، أمس الجمعة عن عمر يناهز 50 عاما، بعد تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة.

ويعد الغماري من أبرز الإعلاميين في المغرب، حيث التحق بقسم أخبار إحدى القنوات المغربية مباشرة بعد نهاية دراسته للصحافة في روسيا سنة 2000، وقدّم خلال مسيرته العديد من البرامج الإخبارية، وشهد شعبية كبيرة خلال الأشهر الأخيرة بفضل برنامج توعوى إخباري بعنوان "أسئلة كورونا".

وفي أزمة كورونا، حقق الغماري متابعة واسعة، من خلال برنامج "أسئلة كورونا" الذى يعرض صورة عن الوضع الوبائي في البلاد واشتهر الغماري بعرض مبسط لوضع الوباء، فكان يتحدث بالعامية، حتى تصل الرسالة بسهولة إلى المتلقين، ولم يقتصر الغماري على تقديم البرنامج من الاستوديو بل نزل إلى الميدان لأجل رصد تطبيق الإجراءات الوقائية.