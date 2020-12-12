شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تحقيقات المعاملة السيئة لطاقم عمل فيلم Justice League بعد عدة أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بعض التقارير التي نشرتها الصحف العالمية، عن أن التحقيقات التي بدأتها شركة Warner Media مع صناع فيلم Justice League ، الخاصة بالمعاملة السيئة التي حدثت من قبل جوس ويدون والمنتجيبن جيف جونز وجون بيرج، قد اوشكت على الانتهاء، ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن الشركة قاربت على الانتهاء من التحقيقات والعمل على تحقيق بيئة عمل شاملة وعادلة لموظفيها وشركائها، بدون اعطاء تصريحات رسمية عن التحقيقات، واكتفت على التحذيرات الداخلية فيما بينهما.

وكان قد كتب النجم العالمي راي فيشر ، سلسلة من الادعاءات حول ويدون والفريق المنتج على Twitter طوال الصيف الماضي، في شهر يوليو بالتحديد، وذلك عن طريق معاملة المنتجين المنفذين للممثلين والطاقم التى كانت جسيمة ومسيئة وغير مهنية وغير مقبولة تمامًا، مضيفًا أن سلوكه لم يكن مرضي للكثيرين في مواقع التصوير وهو ما تسبب في الكثير من المتاعب.

الفيلم ينتمى لفئة الأكشن والخيال العلمى، وهو من إنتاج استوديوهات Warner Bros. السينمائية، ومن ﺇﺧﺮاﺝ زاك سنايدر، وﺗﺄﻟﻴﻒ الثنائى كريس تيريو وبيل فيجنر، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، بين أفليك، جال جادوت، هنرى كافيل، جايسون مومو، راى فيشر، إيزرا ميلر.

قصة الفيلم تدور فى إطار من الأكشن والإثارة، خلال سعى بروس واين "بات مان" لتجميع فريق العدالة للدفاع عن الأرض، فيطلب من حليفته الجديدة الأميرة ديانا مساعدته فى مواجهة أكبر عدو على الإطلاق، وتجنيد فريق العدالة للوقوف ضد هذا التهديد، وخاصة بعد أن رفض أكوامان فى بدء الأمر التعاون معه، فتقنعه الأميرة ديانا بضرورة ذلك، فيجتمع كلا من باتمان، المرأة العجيبة، أكوامان، سايبورج، وفلاش، لإنقاذ كوكب الأرض من هجوم كارثى.