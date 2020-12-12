شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم بأحدث ظهور مع ابنتها فى صورة سيلفى.. وتعلق: أميرتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة نيللي كريم، متابعيها وجمهورها، بصورة عبر الاستوري الشخصي لها بموقع انستجرام، بصحبة ابنتها التي تشبهها بشكل كبير، وكتبت فى تعليقها على الصورة: "أميرتي"، وسرعان ما تفاعلت صفحات المعجبين مع ظهورها ونشرت صورتهما عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة حيث أنها من المرات القليلة التي تشارك فيها نيللي متابعيها بصورة مع ابنتها.



نيللي كريم وابنتها

وكانت نيللي كريم، قد قالت إن النقلة التى حققتها فى الدراما التليفزيونية وهى الانتقال من الدراما التراجيدية إلى الكوميدية، كانت أمرًا غير متوقع، وهذا ما جعلها تشعر بالرضا، مشيرة إلى أنها تحضر لمسلسل رمضان 2021، لكنه لن يكون عملا كوميديا ولا تراجيديا.

وأضافت نيللى كريم على هامش حضورها حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 42 أول أمس، أنها تواصل حاليًا تصوير أحداث دورها بفيلم "العميل صفر"، من بطولة النجم أكرم حسنى، وإخراج محمد سامى.

وفي تصريحات سابقة للنجمة نيللي كريم، خلال الجلسة النقاشية لدور السينما لمواجهة مخاطر الإتجار بالبشر في مهرجان القاهرة السينمائي، قالت إن مسلسل "سجن النسا" تناول قضايا المرأة المقهورة واللي مضطرة تتحمل حاجات كتير، ومن خلال السجن بتشوفي ستات عملوا جرائم، لنتيجة الحياة القاسية والظروف اللي عاشوها، وده بسبب الجهل وعدم الثقافة.