شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيله.. تعرف على قصة الفنان أحمد سامى عبد الله فى سن الـ 50 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم 12 ديسمبر ذكرى رحيل الفنان أحمد سامى عبد الله، حيث كان قد ولد فى 16 اغسطس 1930، ويعد أحمد عبد الله واحداً من نجوم الزمن الجميل حيث قدم العديد من الاعمال الفنية التى مازالت فى وجداننا حتى الآن، وحلم الراحل أحمد سامي عبد الله بأن يصبح مذيعًا، إلا أنه لم يستطع الوصول لهذا الحلم، فأطل على الجمهور من نافذة الفن وليس الإعلام، حتى أصبح ممثلًا قديرًا، له بصمة لا تُنسى في شتى أعماله الفنية.

حصل أحمد سامي عبد الله، على ليسانس الآداب وعمل مدرسًا للتاريخ، حتى وصوله إلى سن الـ 51 فتحول للمعاش، ومن هنا كانت المرحلة الفارقة في حياته، فتحت له أبواب الشهرة في عمر الخمسين، فبدأ الحظ الغليظ يتبسم له، حينما قرر الاتجاه للتليفزيون والعمل كمعد لبرامج الأطفال.

وظل أحمد سامي عبد الله يتدرج في التليفزيون حتى وصل للعمل مخرجًا، ثم مديرًا لبرامج الأطفال، حتى اكتشفه المخرج أحمد النحاس، الذي أشركه في عدد من الأفلام التي شكلت انطلاقته الفنية، إلا أن المخرجين حصروه في دور الرجل العجوز لعل أشهرها شخصية (عم مجاهد) في فيلم "الكيت كات"، فلم يجد متنفسًا ليطلق عنان الموهبة الكامنة بداخله، فتعسر الحظ مرة أخرى بسبب توظيف المخرجين له.

وبرع الفنان أحمد سامي عبد الله، في أداء دور الرجل الطيب بالسينما المصرية، الذي تعاطف معه كثير من المصريين، إلا أنه كان يشعر بالحزن بسبب تضييق الحلقة عليه، وحُصر في دور الرجل المُسن.