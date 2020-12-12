شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة من 43 سنة..عرض فيلم SATURDAY NIGHT FEVER لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع فيلم " SATURDAY NIGHT FEVER " للنجم العالمى جون ترافولتا أن يحقق نجاحا مذهلا حول العالم ، فبالرغم من عرضه فى عام 1977 أى منذ 43 عام إلا أنه مازال واحد من أهم الأعمال السينمائية فى العالم و تسيطر تفاصيل هذا العمل على عقول المعنيين بالسينما وعشاقها .

و اليوم احتفالا بذكرى العرض الأول لـ " SATURDAY NIGHT FEVER " للمخرج جون بادهام و الذى أقيم فى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية نستعرض 6 معلومات لا يمكن تجاهلها عن الفيلم الشهير .

وصلت ميزانية الفيلم الى 3 مليون دولار. وصلت إيرادات الفيلم الذى حقق نجاح مذهل الى 237.1 مليون دولار. ساعد الفيلم بشكل كبير فى الترويج لموسيقى "الديسكو" فى جميع أنحاء العالم . كان الفيلم سبب أساسى لكسب النجم العالمى جون ترافولتا شعبية جارفة وتحوله لفتى أحلام الفتيات . كان الفيلم سبب ترشيح جون ترافولتا لجائزة الأوسكار كأفضل ممثل عام 1978. تم ترشيح الفيلم لعدد كبير من الجوائز الهامة مثل " Golden Globes " و " BAFTA " و غيرهم .

يذكر أن " SATURDAY NIGHT FEVER " شارك فى بطولته عدد كبير من نجوم هوليوود و أبرزهم جون ترافولتا و كارين لين جورنى و بارى ميللر و جوزيف كالى و غيرهم .