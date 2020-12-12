صور| أحدث ظهور للمطربة المعتزلة حنان بمسرحية "سيد درويش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة لقاء سويدان، عن أحدث ظهور للمطربة المعتزلة حنان، خلال حضورها مسرحية "سيد درويش" التي تُعرض حاليًا على مسرح "البالون".

ونشرت سويدان، صورًا تجمعها معها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "المطربة الرقيقة حنان والمنتج أحمد أيوب.. نورتوا مسرحية "سيد درويش " .

وحضرت المطربة حنان، والمنتج أحمد أيوب، العرض المسرحي "سيد درويش".

مسرحية "سيد درويش" بطولة: محمد عادل، لقاء سويدان، رشا سامي، شريف عبدالوهاب، سيد جبر، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد البارودي، محمد الشربيني، سمير الجوكر، هالة الصباح، عاطف سعيد، عماد عبدالمجيد، سامي عوض الله، جمال ترك، أشرف عبدالعزيز، غادة كامل، دعاء الخولي، مجدي عبدالعزيز، إسماعيل شعراوي، إمام محمد، فاروق الجندي، ربيع الشاهد، مازن تركي وكوكبة أخرى من الفنانين .