فيديو| حسين فهمي يكشف عن حبه لفنانة شهيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حل الفنان حسين فهمي ضيقًا على برنامج "لايف من الدوبليكس" الذي تقدمه أبلة فاهيتا، أمس الجمعة.

تحدث الفنان حسين فهمي خلال لقائه في البرنامج عن أكثر فنانة كان يحبها ولكنه لم يستطع أن يظهر هذا الحب في ذلك الوقت.

أضاف فهمي: "أكثر فنانة كنت بحبها بس ما كنش ينفع هي نجلاء فتحي".

آخر أعمال الفنان حسين فهمي كان فيلم "الكويسين"، من بطولة أحمد فهمي وشيرين رضا وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وجيلان علاء ومن تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي.