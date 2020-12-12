محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
تصدر الفنان حسين فهمي تريند محرك البحث في جوجل بعد ظهوره أمس الجمعة، في برنامج "لايف من الدوبليكس"، الذي تقدمه أبلة فاهيتا.
تحدث الفنان حسين فهمي خلال الحلقة عن مشواره الفني وعلاقاته النسائية، وبعض المواقف الطريفة التي مرت عليه.
نستعرض لكم في هذا التقرير أبرز تصريحات حسين فهمي:
- أنا ماروحتش مهرجان القاهرة السينمائي بسبب الكورونا ومش بروح أفراح ولا أي عزاء.
- اسمي الحقيقي محمد حسين فهمي.
- التحقت بكلية الحقوق، لم أحبها وتركتها والتحقت بمعهد السينما.
- مرة في ستات احتجزوني في الاسانسير وطلبت لهم الأمن.
- تزوجت وانا عندي 25 سنة، بعدها سافرت مع زوجتي وأنجبت محمود ابني في أمريكا.
- أنا عندي مشاكل كتير وكنت بحاول أبعد شقيقي مصطفى عنها.
- أنا عملت مشاهد ساخنة أكثر من مصطفى.
- أضعف أمام السيدات .
- مصطفى شقيقي بيتعاكس في الساحل الشمالي أكثر مني.
- كنت بزوغ من المدرسة وبجيب كعك في الشهادة.
آخر أعمال الفنان حسين فهمي كان فيلم "الكويسين"، من بطولة أحمد فهمي وشيرين رضا وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وجيلان علاء ومن تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي.
كانت هذه تفاصيل خبر "أضعف أمام السيدات وتزوجت وعمري 25 عاما".. تصريحات حسين فهمي في "أبلة فاهيتا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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