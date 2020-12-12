ياسمين عبدالعزيز رفقة أحمد العوضي في صورة جديدة من منزلهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز جمهورها بصورة جديدة لها برفقة زوجها الفنان أحمد العوضي، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها بموقع "إنستجرام".

وعلقت ياسمين على الصورة :"كل سنة وانت طيب".

ويحتفل الفنان أحمد العوضي بعيد ميلاده، اليوم، الموافق 12 ديسمبر الجاري.

وكان أحمد العوضي قد أعلن زواجه من ياسمين عبد العزيز في أول مايو الماضي حيث غير كلاهما الحالة الاجتماعية عبر الحسابات ‏الشخصية على ‏"فيسبوك".

أحمد العوضي شارك في السباق الرمضاني بمسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة، دينا فؤاد، أحمد فؤاد سليم، محمود حافظ، من إخراج بيتر ميمي.

بينما شاركت ياسمين عبدالعزيز في مسلسل "ونحب تاني ليه"، بطولة شريف منير، وكريم فهمي، وعلا رشدي، وإسلام جمال، وسمر مرسي، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعي وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.