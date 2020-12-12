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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
دافع الفنان والمؤلف عمرو محمود ياسين، عن الكابتن أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، بعد تعرضه لهجوم من بعض جماهير نادي الزمالك، لالتقاطه مؤخرًا صورة مع الكابتن محمود الخطيب.
وكتب عمرو، عبر حسابه على "فيسبوك"، قائلاً: "وهو بعض جمهور الزمالك اللي بيهاجم (ميدو) عشان اتصور مع الخطيب، يعني معلش بيفكروا في إيه؟ هو اتصور مع شارون ولا حاجة؟ حصل إيه في عقول الناس؟ ليه الهيافة احتلت مساحات شاسعة من عقولكم؟".
وأضاف: "يا جماعة أقسم بالله في النهاية دي كورة قدم.. رياضة وتنافس، وفرحة وهزار مع المنافسين، هي مش خصومة وعداوة.. الواحد بيقرأ ويتابع أراء وأفكار مخيفة بجد".
يذكر أن، المؤلف عمرو محمود ياسين، يشارك في دراما رمضان المقبل 2021 بمسلسل"اللي ملهوش كبير"، الذي يخوض كتابته، والعمل بطولة: ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، أحمد سعيد عبد الغني، عايدة رياض، محمود حافظ، إيمان السيد، بدرية طلبة، ومن إخراج مصطفى فكري ومن إنتاج سينرجي.
كانت هذه تفاصيل خبر عن صورة"الخطيب"..عمرو محمود ياسين مدافعًا عن"ميدو": "هو اتصور مع شارون؟" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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