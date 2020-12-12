شكرا لقرائتكم خبر عن هل مازالت رولا محمود على قيد الحياة أم توفيت بكورونا بعد اختفائها منذ 10 أشهر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الفنانة رولا محمود فى شهر مارس الماضى عبر حسابها على تويتر، وأعلنت إصاباتها بفيروس كورونا، وغردت وقتها قائلة:" للأسف حالتي من سيئ إلى أسو أنا أصبت بالفيروس رغم اتخاذى جميع الاحتياطات اللازمة".

وتابعت: "للأسف النظام الصحى هنا حالًا (فى بريطانيا) مفعم بحالات كثيرة، ولا أعلم إذا كانوا حتى مستعدين لعلاجي، دعاؤكم أكيد هيساعدني، سأحاول الاستفسار في تغريداتي القادمة عن أي مكان للفحص".



رولا

ومنذ ذلك الوقت لم تظهر رولا محمود مرة أخرى على السوشيال ميديا، ما آثار قلق متابعيها بسبب اختفائها منذ 10 أشهر وانقطعت كل الأخبار عنها، متسائلين أين رولا هل توفيت خلال فترة موجة كورونا والتي كان يجرى فيها دفن الحالات المجهولة سريعا فى مقابر خاصة ببريطانيا، أم مازالت على قيد الحياة هذا ما ستكشفه الأيام القادمة.

وأكدت الفنانة نهى العمروسى صديقة الفنانة الشابة "رولا محمود"، في تصريحات سابقة أنها فوجئت من بعض الأصدقاء بإصابة رولا محمود بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنها تعيش فى لندن منذ عام 2016، ومنذ ذلك الوقت لا تعرف عنها أى شىء، موضحة أنها تحاول التواصل معها حالياً، خاصة أن صداقة قوية تربطهما منذ فترة كبيرة، مؤكدة أن رولا شخصية مهذبه وجميلة وفتاة طيبة القلب.

رولا محمود فنانة شابة شاركت في فيلم "معالى الوزير" مع النجم القدير الراحل أحمد زكى الذى عرض عام 2002، وشارك في بطولته لبلبة، كما شاركت رولا في مسلسل "كيد النسا" بطولة فيفى عبدة وسمية الخشاب، عام 2011، إخراج أحمد صقر، وتأليف حسين مصطفى محرم.

رولا محمود