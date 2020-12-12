شكرا لقرائتكم خبر عن عصام كاريكا يطرح أغنيته الجديدة "حياتى ارتاحت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب عصام كاريكا أغنيته الجديدة "حياتى ارتاحت" عبر قناته على يوتيوب، وتم تصوير الفيديو كليب فى مدينة أسوان والأغنية من ألحانه وتوزيعه وكلمات مصطفى محمد ومن اخراج رودينا حاطوم.

وظهر عصام بصورة جديدة ومميزة في هذا الفيديو كليب الذي أخرجته ردينة حاطوم وعكست جمالية الأغنية بصور خلابة سلسة وبقصة طريفة تظهر عصام الذي ينتقم من حبيبته السابقة بعد أن كانت سبباً في تعاسته.

وكشفت مخرجة الكليب رودينا حاطوم كواليسه في تصريحات لـ"الخليج 365" أنها استمتعت بالعمل مع مطرب كبير بحجم عصام كاريكا مؤكدة أن الكليب يحمل عدد من المفاجآت ويقدم كاريكا بشكل مختلف وجديد عليه تماما .

وعن اختيارها مدينة أسوان لتصوير الكليب قالت بصراحة يوجد بها أماكن جميلة ومناظر طبيعية لم تكن موجودة في أى بلد أخرى، وتم تصويره في عدة أماكن منها نيل أسوان ومعبد فيلة وغيره، بالإضافة إلى شعبها الطيب الكريم مشيرة أن لايف ستايلز لم تبخل على الكليب بأى شيء ووفرت كل الإمكانيات له وتتمنى أن ينال اعجاب الجمهور أثناء طرحه على موقع اليوتيوب والقنوات الفضائية .

وأضافت أنها تتعاون خلال الفترة المقبلة مع عدد من المطربين فى مصر والوطنى العربى فى كليات كثيرة تقدم فيها أفكار جريئة ومختلفة.