شكرا لقرائتكم خبر عن تشادويك بوسمان الغائب الحاضر فى فيلم Black Panther 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بعض التقارير أن النجم العالمى الراحل تشادويك بوسمان، سيكون حاضراً فى الجزء الثانى من فيلم الأكشن والخيال Black Panther 2، ولن يتم إعادة صياغة الفيلم مع ممثل آخر بعد رحيل بوسمان في أغسطس عن عمر ناهز الـ43 بعد صراع مع المرض.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة الـ bbc، قال رئيس شركة مارفل، إن أداء بوسمان كان مبدعًا ويتجاوز أي تكرار للشخصية في أي وسيط آخر من ماضي Marvel، مضيفاً "ولهذا السبب لن نعيد صياغة الشخصية، ولتكريم الإرث الذي ساعدتنا تشاد فى بنائه، نريد أن نواصل استكشاف عالم واكاندا وجميع الشخصيات الغنية والمتنوعة التي قدمت في الفيلم الأول".

وتابع فيجي "المخرج رايان كوجلر، الذي صنع النسخة الأصلية، "يعمل بجد" بالفعل على العمل، والذي من المقرر انطلاق عملية تصويرن في يوليو 2022، وكانت هناك تكهنات بأن صانعي الأفلام سيستخدمون مضاعفة رقمية لبوزمان في التكملة، لكن المنتج التنفيذي فيكتوريا ألونسو سبق أن أنكر ذلك".

ومن المتوقع أن يفوز النجم العالمي الراحل بجائزة أوسكار بعد وفاته عن لعبه عازف البوق القوي في فيلمه الأخير، Ma Rainey's Black Bottom ، الذي تم عرضه مؤخرًا في دور السينما وسيُعرض على Netflix الأسبوع المقبل.

وكان فيلم Black Panther ، الذي حقق 1.3 مليار دولار (1 مليار جنيه إسترليني) في شباك التذاكر العالمي، أول فيلم خارق يتم ترشيحه لأفضل فيلم في حفل توزيع جوائز الأوسكار.