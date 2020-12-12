شكرا لقرائتكم خبر عن صبا مبارك فى جلسة تصوير على هامش مهرجان القاهرة: شكرا لكل من ساهم بهذا النجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضعت النجمة صبا مبارك لجلسة تصوير جديدة على هامش مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ42، حيث ظهرت مرتدية فستان أسود أنيق، من تصميم المصمم الفرنسي ألكسندر فوتييه، موجهة الشكر لإدارة المهرجان، ونشرت الصور عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق :"وفي نهاية مهرجان القاهرة أود أن أشكر كل من كان وراء هذا النجاح .. محمد حفظي شكرا لك على الاختيار الرائع للأفلام".



صبا مبارك

وتابعت: "شفت افلام حلوة.. ومشاريع لسه عم تتحقق.. التقيت بصحاب اشتقتلهم وتعرفت على ناس حبيتهم"، يأتى هذا فيما اختتمت فعاليات الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى مساء الخميس، خلال حفل كبير أقيم فى دار الأوبرا المصرية وحضره العديد من نجوم ونجمات الفن.



صبا مبارك



صبا

ويشار إلى أن النجمة إلهام شاهين، كانت قد فازت بجائزة أفضل ممثلة عن فيلم "حظر تجوال"، كما فاز الممثل جوليان فرجوف بجائزة أفضل ممثل، عن دوره في فيلم "دروس اللغة الألمانية - German Lessons" إخراج بافل جي. فيسناكوف، وفاز الفيلم البريطاني "التيه - limbo" للمخرج بن شاروك، بطولة الفنان أمير المصري، بجائزة هنري بركات لأحسن إسهام فني، وجائزة أفضل فيلم الهرم الذهبي، كما فاز الفيلم الوثائقي المصري "عاش يا كابتن - Lift Like a Girl" إخراج مي زايد، بجائزة الهرم البرونزي، والتي تمنح للمخرج عن عمله الأول أو الثاني.

جلسة تصوير صبا مبارك

وشهد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في حفل الختام، فوز الفيلم الهولندى (ذهب) إخراج روجيه هيسب، بجائزة لجنة التحكيم الخاصة فتحي فرج، وذلك ضمن منافسات مسابقة أسبوع النقاد الدولي، بالمهرجان، حيث يشهد المهرجان العرض الأول للفيلم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتدور أحداثه حول، "تيمو" لاعب جمباز موهوب يتقاسم حلما كبيرا مع والده ذى الاحتياجات الخاصة هو "الحصول على الميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية"، لكن عندما يقابل "تيمو" المعالجة النفسية "آيرين"، تتغير نظرته تجاه كل شيء.