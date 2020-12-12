- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المخرج الكوري المثير للجدل كيم كي-دوك جراء إصابته بكورونا والان مع التفاصيل
السبت 12 ديسمبر 2020
توفي المخرج الكوري الجنوبي كيم كي-دوك المعروف عالميا بأعماله السينمائي ذات الطابع العنيف والمتهم بالتحرش بممثلات، في لاتفيا جراء مضاعفات إصابته بكوفيد-19، على ما أعلنت مسؤولة في قطاع السينما اللاتفية، وفقا للبيان.
وقالت رئيس المركز الوطني للسينما في لاتفيا ديتا رييتوما لوكالة فرانس برس "للأسف، نبأ وفاة كيم كي-دوك بسبب فيروس كورونا في لاتفيا صحيح".
ولفتت إلى أنها تلقت معلومات من أشخاص بقوا على تواصل مع المخرج بأنه توفي في أحد مستشفيات العاصمة ريغا، مشيرة إلى أنه كان في زيارة خاصة إلى لاتفيا من دون مشاريع تصوير.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن المخرج البالغ 59 عاما كان يعتزم شراء عقار في لاتفيا والتقدم بطلب للحصول على إقامة في هذا البلد العضو في الاتحاد الأوروبي.
وحاز كيم كي-دوك شهرة عالمية من خلال أعماله التي تصور وحشية البشر من خلال مشاهد عنف قاسية، وأيضا بأفلامه المحملة بالأبعاد والمعاني الرمزية، لكنه اتُهم أيضا باعتماد سلوك غير مناسب مع بعض الممثلات.
ولم يعلق المخرج يوما على هذه الاتهامات.
وقد فاز فيلمه "بييتا" بجائزة الأسد الذهبي في مهرجان البندقية السينمائي سنة 2012
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة المخرج الكوري المثير للجدل كيم كي-دوك جراء إصابته بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.