وفاة المخرج الكوري المثير للجدل كيم كي-دوك جراء إصابته بكورونا

السبت 12 ديسمبر 2020

توفي المخرج الكوري الجنوبي كيم كي-دوك المعروف عالميا بأعماله السينمائي ذات الطابع العنيف والمتهم بالتحرش بممثلات، في لاتفيا جراء مضاعفات إصابته بكوفيد-19، على ما أعلنت مسؤولة في قطاع السينما اللاتفية، وفقا للبيان.



وقالت رئيس المركز الوطني للسينما في لاتفيا ديتا رييتوما لوكالة فرانس برس "للأسف، نبأ وفاة كيم كي-دوك بسبب فيروس كورونا في لاتفيا صحيح".

ولفتت إلى أنها تلقت معلومات من أشخاص بقوا على تواصل مع المخرج بأنه توفي في أحد مستشفيات العاصمة ريغا، مشيرة إلى أنه كان في زيارة خاصة إلى لاتفيا من دون مشاريع تصوير.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المخرج البالغ 59 عاما كان يعتزم شراء عقار في لاتفيا والتقدم بطلب للحصول على إقامة في هذا البلد العضو في الاتحاد الأوروبي.

وحاز كيم كي-دوك شهرة عالمية من خلال أعماله التي تصور وحشية البشر من خلال مشاهد عنف قاسية، وأيضا بأفلامه المحملة بالأبعاد والمعاني الرمزية، لكنه اتُهم أيضا باعتماد سلوك غير مناسب مع بعض الممثلات.

ولم يعلق المخرج يوما على هذه الاتهامات.

وقد فاز فيلمه "بييتا" بجائزة الأسد الذهبي في مهرجان البندقية السينمائي سنة 2012