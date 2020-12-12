بعد وفاته..أحلام تطالب جمهورها بالدعاء للمذيع صلاح الدين الغماري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نعت الفنانة أحلام، المذيع المغربي الراحل صلاح الدين الغماري، ووجهت العزاء للشعب المغربي في وفاته، كما طالبت جمهورها بالدعاء له.

وكتبت أحلام، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "أتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد الشاب صلاح الدين الغماري، رحمة الله عليه وإلى كل الشعب المغربي، وكل الاعلاميين أسال الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يجعل هذه الأيام خير أيام وأن يبدله دار خير من داره ويعوض شبابه جنات النعيم.. أدعوا له".

وكانت وسائل إعلام مغربية، ذكرت أن الصحفي والمقدم التليفزيوني، صلاح الدين الغماري، توفي ليلة الخميس - الجمعة، عن عمر ناهز الـ 50 عامًا، عقب تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة.

وتُوفي الغماري، الذي كان يعمل في القناة الثانية بالمغرب، في مدينة المحمدية، غربي البلاد، ثم نُقل إلى مسقط رأسه في مدينة مكناس ليدفن بها.