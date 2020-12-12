هاني رمزي معلقًا على صورة الخطيب وميدو: "لا للتعصب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان هاني رمزي، التعليق على اللقاء الذي جمع بين الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والكابتن أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق.

ونشر رمزي، الصورة التي جمعت ميدو مع الخطيب، عبر حسابه على تويتر، وعلق: "لا للتعصب.. إحنا أولاً وأخيراً مصريين.. الأهلي مصريين والزمالك مصريين".

يذكر أن، الفنان هاني رمزي، أعلن مؤخرًا عن عودته إلى السينما بفيلم "عمر المحتار"، وفور الإعلان عن اسم الفيلم طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإيقاف العمل، ليعلن "رمزي" بعدها عن تغيير اسم الفيلم.