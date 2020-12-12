تراند اليوم : مغنية شهيرة تقاضي صديقها الممثل المعروف لإصابتها بأمراض جنسية

قررت المغنية الشهيرة، إف كيه إيه تويجز، مقاضاة صديقها السابق، الممثل الأمريكي، شيا لابوف، بزعم أنه تسبب في نقل أمراض جنسية لها خلال علاقتهما.

وقالت المغنية الإنجليزية ( 32عامًا)، إنها لا تقاضي لابوف (34عامًا) بسبب أمواله، ولكن لتحذير النساء الأخريات، كما بينت ورد في تفاصيل الدعوى التي رفعتها أمام محكمة بلوس أنجلوس، وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز".

وادعت أن صديقها السابق الذين واعدته لمدة تقل عن 12 شهرًا قبل إنهاء العلاقة في مايو 2019، صدمها ذات مرة في سيارة وحاول خنقها.

وزعمت أن نجم ديزني السابق قام بسحب مسدس عليها أثناء القيادة.

وذكرت تويجز أن الممثل الفائز بجائزة "إيمي" يشعر بغيرة شديدة ويدينها إذا لم تلب متطلباته للشعور بالحب. وذكرت أنه هددها ذات مرة بتحطم السيارة التي كانا بداخلها إذ لم تتعهد له بأنها تحبه.

وتشمل المزاعم الأخرى، أن لابوف قتل أيضًا كلابًا ضالة لأنه أراد الدخول في عقلية قاتل. وكان يخاف من استهداف أعضاء العصابة له، حتى ينام بالبنادق، بحسب زعمها.

وقالت تويجز أيضًا إن لابوف أعطوها عن علم الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، والتي تعتقد أنها أصيبت بها العام الماضي. كما تدعي أنه اعترف بأنه مصاب بالأمراض المنقولة جنسيًا، وأنه غطى الأعراض بالمكياج.

وقال لابوف لصحيفة "نيويورك تايمز": "على الرغم من أن العديد من هذه الادعاءات غير صحيحة، فأنا لست في وضع يسمح لي بالدفاع عن أي من أفعالي".

وأضاف: "أنا مدين لهؤلاء النساء بفرصة بث تصريحاتهن علنًا وقبول المساءلة عن الأشياء التي فعلتها. بصفتي شخصًا في حالة تعافي، يجب أن أواجه تذكيرات يومية تقريبًا بالأشياء التي قلتها وفعلتها عندما كنت أشرب".

وتابع: "لطالما كان من السهل بالنسبة لي أن أتحمل المسؤولية عندما ينعكس سلوكي على نفسي بشكل سيء، لكن من الصعب جدًا قبول المعرفة التي ربما تسببت في ألم شديد للآخرين".

وأوضح: "لا يمكنني إعادة كتابة التاريخ. يمكنني فقط قبوله والعمل لأكون أفضل في المستقبل. أكتب هذا كعضو رصين في برنامج من 12خطوة وفي علاج لإخفاقاتي العديدة."

وقال: "لم أشف من اضطراب ما بعد الصدمة وإدمان الكحول، لكنني ملتزم بفعل ما أحتاج إلى القيام به للتعافي، وآسف إلى الأبد على الأشخاص الذين قد أكون قد أصبتهم بأذى على طول الطريق".