تراند اليوم : فيديو/ فنانة سعودية تفتح النار على شمس الكويتية:«متصلقة ولا أصل لها»



فتحت الفنانة والناشطة السعودية عهود السامر، النار على الفنانة الكويتية شمس، واصفة إياها بالمتصلقة ولا أصل لها.

ونشرت "السامر"، عبر حسابها على "سناب شات"، مقطع فيديو انتقدت تدخل "شمس" في حياة السعوديات، وذلك خلال الجولة التي تقوم بها في المملكة.

وقالت السامر في المقطع: “ليش تتكلمين باسم السعوديات انت شدخلك، شفتو الي ما عنده شي ما عنده أرض يوقف عليها، يتشعبط بأي شي مالها هوية ما لها أصل ف تتلزق”.

وأضافت عهود السامر في حديثها: “شي مدري شسميه يعني تعدى حدود الوقاحة، وحدة جاية في بلدنا وتعلمنا كيف نتصرف كيف نتعامل مع مجتمعنا مع رجالنا مع حكومتنا”.