حسين فهمي: صوفيا لورين تغازلني

حسين فهمي

حسين فهمي فنان مصري، ولد في القاهرة، وتخرج من المعهد العالي للسينما عام 1963، ثم درس الإخراج في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد عودته اكتشفه حسن الأمام ليعمل ممثل في السينما والمسرح والتليفزيون.

خلال مقابلة مع برنامج الدوبلكس الذي تقدمة الدمية الشهيرة"أبلة فاهيتا" كشف الفنان حسين فهمي، عن اسم الدلع "بيبسي" الذي يناديه أصدقاؤه به، مشيرين إلى أن أسمة الحقيق محمد حسين.

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حسين فهمي هو أبن لأب درس العلوم السياسية في فرنسا، وأم درست الآداب في جامعة السوربون وكان يعمل والده كسكرتير لمجلس الشيوخ ومسئول تشريفات السلطانة ملك ووالدته كانت سيدة مجتمع، لافتًا إلى

أنه دخلبسبب رغبة والديه ليكون قاضيا مثل عائلة والدته ودرس فيها عامين وتركها لأنه لم يكن يحبها والتحق بمعهد السينما.

رفض الفنان حسين فهمي الافصاح عن عمره الحقيقي وتاريخ ميلاده وعدد ازواجه، مؤكدًا أنه متزوج حاليًا ولديه 3 أبناء محمود ونائلة ومنة الله.

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تعرض حسين فهمي لكثيرًا من المعاكسات من السيدات في مصر، وكانت اشهرهم صوفيا لورين، حسب ما أكده خلال اللقاء، وكشف عن موقف طريف تعرض له في أحد البلاد

حيث دخل للفندق وفوجئ بسيدة تختبأ له تحت السرير وطلب لها أمن الفندق وتبين أنها اتفقت مع منظفي الغرف ليدخلوها لغرفته لتنتظره داخل الغرفة واختبأت له تحت السرير.

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تولى حسين فهمي رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ابتداء من عام 1998 وحتى عام 2000، وحصل على جوائز أحسن ممثل عن أفلامه: (دمي ودموعي وابتسامتي- الأخوة الأعداء- الرصاصة لا تزال في جيبي- انتبهوا أيها السادة).

حصد حسين فهمي جائزة أحسن بحث سينمائي عن علاقة المخرج بالممثل في مهرجان النيلين عام 1983، واستطاع أن يكون الفتى الوسيم الذهبي الشعر في الكثير من أفلامه الأولى، ثم أثبت أنه ممثل موهوب من الدرجة الأولى في أفلام من طراز الأخوة الأعداء، والعار، وانتبهوا أيها السادة، وكان في أحسن حالاته في فيلم اللعب مع الكبار .