عرض "جنة هنا" يواصل نجاحه على مسرح الغد

يواصل عرض "جنة هنا" نجاحه على مسرح الغد، إنتاج فرقة مسرح الغد بالبيت الفني للمسرح ، ويستمر حتى الخميس القادم 17 ديسمبر الجارى يوميًا ماعدا يومى الجمعة والسبت، في تمام الساعة الساعة السابعة مساء .
العرض قد تم إفتتاحه منتصف نوفمبر الماضى وشهد حضور جماهيرى وإعلامى كبير، أشادوا بتميز العرضفى كافة عناصره والحالة الاجتماعية التى يقدمها العرض، فمن بين الحضور ياسر عبيد نائب رئيس تحرير جريدة الاهرام ،الناقد باسم صادق بجريدة الاهرام ، الصحفية سهى زكى ، الكاتب والناقد المسرحى الكويتى د. علاء جابر ، المخرج الكبير فهمى الخولى ، الفنان محمد أبو داود ، الفنان هانى كمال ، الفنانة فاطمة عادل و غيرهم.
عرض "جنة هنا" من إنتاج فرقة مسرح الغد ، بطولة عبير الطوخي، هالة سرور، بالاشتراك مع الفنان القدير أحمد الشريف، أشعار مسعود شومان، موسيقى و ألحان أحمد الناصر ، تصميم تعبير حركي حسن شحاتة، ديكور و أزياء مي زهدي، من تأليف صفاء البيلي و إخراج محمد صابر.
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