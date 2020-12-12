الليلة.. تكريم زينة كأفضل ممثلة سينمائية في مهرجان "نجم العرب"

تستعد الفنانة زينة، لتكريمها اليوم، السبت بمهرجان "نجم العرب"، والذي من المقرر إقامته في إحدي الفنادق الكبري بالقاهرة، وكانت حصلت بتصويت الجمهور العربي كأفضل ممثلة سينمائية عن فيلم 'الفلوس".

وتدور أحداث فيلم الفلوس حول سيف، نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا، ليساعدها في استعادة أموالها

من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا نهائية من الخدع واﻷلاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

فيلم "الفلوس" قصة تامر حسني، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطي، إخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوي، زينة،

محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وغيرهم.

كما شاركت زينة في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "جمع سالم"، يناقش العمل في إطار درامي قضية التبني والمشاكل داخل الأسرة المصرية، وذلك من خلال قصة دكتور القلب مريم التي تواجه أمور شتى في حياتها العملية والشخصية، تضعها في مفترق الطرق.