نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 7 دقائق مضت التعليقات على سمير غانم في “السيرة”.. يعترف بخجله ويفتح صندوق الذكريات مغلقة

متابعة بتجــــــــــرد: حلّ النجم الكبير سمير غانم ضيفا على برنامج “السيرة”، الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة dmc، حيث فتح صندوق الذكريات منذ طفولته مع والديه، وكذلك زملاؤه من الفنانين مثل زبيدة ثروت ومديحة كامل وشفيق جلال.

وأكد أن والدته كانت لها معزة خاصة عندها في طفولته، مشيراً إلى انها من مصر وأساسها من شبرا، ووالده من الصعيد، مضيفاً إلى أنه عاش فترة في مدينة بني سويف.

وتابع أن علاقته بوالده كانت طيبة، وقال إن أسرته كانت بسيطة مثل أي عائلة مصرية، مؤكداً أنه يشبه والده بشكل كبير، وكان يتواجد معه دائماً معه في حديقة القسم، مشيراً إلى أنه أخذ سمة الطيبة من والدته، وقال: “كنت بحب أمي تدعيلي وبعدما بتدعيلي بلاقي لوكشة أوردرات بتجيلي”.

وتابع أنه بدأ مراهقته منذ عمر 15 سنة، وحبه الأول كانت بنت الجيران، ولكنها كانت تتجاهله دائماً، وأكد أنه خجول جداً والوحيدة الذي وقف أمامها الفنانة مديحة كامل، وعاكسها قائلا لها: “إنتي زي القمر وردت ميرسي الله يخليك”، مضيفاً أنه اكتشف موهبتها أيام الجامعة، وعرّفها بالأستاذ محمد سالم.

كما تحدث عن سبب رفضه من كلية الشرطة وهو أنه كان يتم حبسه دائماً لاكتشاف موهبة التمثيل في الكلية، موضحاً أنه قدم فيلماً واحداً فقط في السينما جسد فيه دور ضابط شرطة ولم يفكر أن يكرر هذا الأمر مرة ثانية، وقال: “حينما سقطت في الكلية حالتي النفسية ساءت ومرجعتش البيت ورحت أتمشى على الكورنيش وأمي وأبويا فضلوا يدوروا عليا وأما رجعت محدش اتكلم معايا بسبب حالتي”.

وقال إنه حول من كلية الشرطة إلى كلية الزراعة بسبب سقوطه المتكرر، لافتاً إلى أن كلية الزراعة كانت من كليات كريمة الفن وكان بها جميع ألوان الفن، منهم عادل إمام ومحمود عبد العزيز، محمد فضل، وغيرهم من النجوم، قائلا: “كنت بعيد السنة عشان أفضل في الكلية ومخرجش منها، والدكتور كان يقولي تعالى احضر الامتحان وهنجحك”.