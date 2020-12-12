بالصور – مفاجأة مميّزة من ياسمين للإحتفال بعيد ميلاد أحمد العوضي

متابعة بتجـــــــــــرد: حضرت النجمة ياسمين عبد العزيز مفاجأة خاصة ومميزة لزوجها النجم أحمد العوضي، حيث قامت بتزيين الغرفة بالبالونات الحمراء موزعة في كل مكان، مع بالونات كبيرة وبالون على شكل قلب يحمل اسمه، وباقة كبيرة من الورود الحمراء.

وكذلك شاركت النجمة المصرية متابعيها على “إنستغرام” بمجموعة من الصور الرومانسية التي تجمعها بزوجها للاحتفال بميلاده الذي يوافق اليوم (السبت) 12 كانون الأول (ديسمبر)، وعلقت على الصور بقولها: “عيد ميلاد سعيد حبيبي”، ليعلق عندها العوضي بكلمة “أحبك”.

من جانبه، شاركالعوضي جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصي على “إنستغرام” صورة من احتفال زوجته بميلاده، وعلق عليها: “شكرا حبيبتي.. بحبك”، ولاقت الصور تفاعلاً كبيراً بين جمهورهما على السوشيال ميديا.

من ناحية أخرى، يستعد النجمان ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، للتحضيرات الأولية لمسلسل “اللي ملوش كبير”، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، حيث قررت الشركة المنتجة بدء تصويره خلال أيام.

ويعقد المخرج مصطفى فكري جلسات عمل مع حسام شوقي مدير عام الشركة المنتجة للعمل، بالإضافة لبطلي المسلسل والمؤلف عمرو محمود ياسين، للوقوف على التفاصيل المبدئية، فضلاً عن التحضير للشخصيات الرئيسية والثانوية ، كما تجرى الشركة حاليًا إبرام باقي التعاقدات من أجل البدء في تصوير المسلسل فور الانتهاء من كل التفاصيل.