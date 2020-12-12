أصالة تظهر مع زوجها الأوّل أيمن الذهبي.. “العائلة هي كل شيء”

متابعة بتجـــــــــــرد: يبدو أن اللقاء المنتظر بين المغنية السورية أصالة نصري وزوجها الأوّل أيمن الذهبي قد حصل، فقد نشرت شام الذهبي، ابنة الثنائي، صورة للقاء جمع بين والدتها ووالدها.

وشاركت شام الذهبي المتابعين عبر صفحتها الرسمية في موقع “إنستغرام”، صورة من لقاء والدتها أصالة بزوجها الأول، أيمن الذهبي، وهي بصحبتهما وأشقائها الأربعة. وكتبت شام بتعليقها على الصورة: “العائلة هي كل شيء”.

نذكر ان خالد الذهبي، نجل الفنانة أصالة كان قد وجّه في وقت سابق رسالة شديدة اللهجة إلى طليق والدته المخرج طارق العريان عبر حسابه الخاص على موقع إنستغرام متهماً إياه بالتقصير تجاه إبنيه التوأم من أصالة علي وآدم.

في التفاصيل، نشر خالد صورة مع والدته أصالة وشقيقيه “علي وآدم”، وكتب على الصورة قائلا: “قل لي… هل تقضي بعض الوقت مع عائلتك؟ لأن الرجل الذي لا يقضي وقتاً مع عائلته لا يمكن أبداً أن يكون رجلاً حقيقياً… أعلم إنه اقتباسك المفضل من فيلمك المفضل، لذلك اصنع لي معروفا وأعد مشاهدته مرة أخرى، وشيء آخر أيضا املأ هذا الفراغ سريعا من أجلي”.

وكانت اصالة قد اتخذت من حسابها الشخصي عبر موقع انستغرام منبراً لتعلن رسمياً انفصالها عن زوجها في كانون الثاني/يناير 2020 وذلك بعد أشهر من التكهنات حول انفصال الثنائي.