فيديو.. ابنة فيفي عبده تكشف الحالة الصحية لوالدتها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الفنانة عزة مجاهد ابنة الفنانة المصرية فيفي عبده، تفاصيل جديدة تتعلق بمرض والدتها.

وأوضحت عزة مجاهد، أن والدتها تعرضت لأزمة خلال الأيام الماضية، تتعلق بالتهابات في أعصاب القدمين.



ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن مجاهد القول إن والدتها واجهت صعوبة شديدة في الحركة بسبب الأزمة الصحية، مشيرة إلى أنها لا تخرج من المنزل بسبب استمرار خضوعها للعلاج.

وأكدت ابنة فيفي عبده أن والدتها تشهد تحسنا كبيرا في حالتها الصحية بالوقت الحالي.

من ناحية أخرى، ظهرت فيفي عبده أمام جمهورها بعد إعلان إصابتها بالمرض عبر مقطع مصور لها على "أنستقرام".





وظهرت فيفي عبده في الفيديو جالسة وتتحدث إلى صورة قديمة لها، وأكدت لمتابعيها أنه يجب أن تحب نفسها.

كانت فيفي عبدة طمأنت جمهورها عبر حسابها على موقع "أنستقرام" على حالتها الصحية، عبر نشر تسجيل صوتي نفت فيه ما تردد بشأن نقلها إلى المستشفى للعلاج.





وقالت إنها تعاني من آلام في الظهر فقط وتتم معالجتها داخل منزلها، وطلبت من جمهورها الدعاء لها بالشفاء من وعكتها الصحية.

وتابعت أنها كانت بوقت من الأوقات لا تتمكن من المشي على قدميها قائلة، "حرام اللي الناس كتباه بخصوص مرضي، مطلعين علي إشاعات كثيرة جداً".