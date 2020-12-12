شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر: أنا الفنان الأعلى أجرا واللى بعدى على طول كان بياخد ثلث أجرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضاف قسم الفن باليوم السابع، النجم مصطفى قمر في ندوة فنية تم تكريمه خلالها بمناسبة مرور 30 سنة على تواجده في الحياة الفنية، وبتوجيه له سؤال عن تعاونه مع شركات إنتاج للكاسيت كثيرة،

وما هو أول أجر تقاضاه، وأبرز كواليسه مع هذه الشركات منذ البداية؟

وردا على السؤال أجاب النجم مصطفى قمر قائلا:"أول شركة إنتاج وقعت معها أولى ألبوماتى، كان حميد الشاعرى هو اللى عرفنى عليها، وأدين له بالفضل على ذلك لأنه سبب تعاقدى معها، وكان أجرى على أول ألبوم 3000 جنيه، والألبوم الثانى زاد 500 جنيه وكان العقد لمدة 7 سنوات، وأنا كنت عايز أغنى فقط، ولم أهتم بالماديات وبعد انتهاء التعاقد جاءت شركة روتانا بعرض سخى وكان أعلى أجر يقدم لأى مطرب وقتها بـ 3 أضعاف عن أى مطرب، وكان أول ألبوم معهم كان "الليلة دوب"، ووصلت في تلك الفترة إلى قمة النجاح، وبعد هذا النجاح اهتميت بالسينما وتركت الفرصة لبعض المطربين لكى يستغلوا هذه الفرصة.

وبتوجيه سؤال له مفاده..

دائما كنت سابق عصرك في كليباتك سواء بشغل الجرافيك في كليب"مُنايا" باستخدام الجرافيك أو "الليلة دووب"، الذى صورته في تايلاند، أين أنت الآن من الكليبات الجديدة والتطوير فيها؟

فأجاب مصطفى قمر قائلا:"بصراحة عندى أفكار بس مفيش إمكانيات، وأنا ضد إنى كنت بعمل بصيغة الماضى، لأني مازلت أقدم وأعمل لكن بإمكانيات قليلة، وأنا أرى أن ميزانية الكليب الواحد من الكليبات اللى كنت بعملها زمان تعمل الآن 5 كليبات.

وبسؤاله عن رأيه في أغانى المهرجانات قال الفنان مصطفى قمر:"أنا احترم الأغنية اللى مافيهاش إسفاف أيا كانت مزيكتها، سواء المزيكا فيها صح أو غلط".