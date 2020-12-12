كيم كاردشيان تعود للتليفزيون بصفقة جديدة.. اعرف التفاصيل

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت نجمة تليفزيون الواقع وعارضة الأزياء العالمية كيم كاردشيان صفقة جديدة لتعود مع أسرتها إلى شاشة التليفزيون من جديد، ووفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك" الروسية، فإن منصة البث المباشر "هولو" أعلنت توقيع الصفقة مع كيم كاردشيان وشقيقاتها، كورتني وكلوي، وأخواتهما غير الشقيقات، كايلي وكيندل، ووالدهن كريس جينر.

وذكرت "هولو" أنه بموجب الصفقة تنشئ كيم كاردشيان وشقيقاتها محتوى جديدا سيتم بثه على قناة "هولو" المملوكة لشركة "ديزنى" فى الولايات المتحدة وفى عدة دول أخرى، وبخصوص مضمون ذلك المحتوى الجديد لم تفصح "هولو" ما إذا كانت كيم وشقيقاتها، اللاتي لديهن عشرات الملايين من المتابعين على مواقع "إنستجرام" و"تويتر"، سيظهرن على الشاشة فى المحتوى الجديد، كما لم تكشف عن تفاصيل البرامج التى سيقمن بإنشائها، بموجب الاتفاق المستمر معهن لسنوات.

وأضافت منصة "هولو" أنه من المتوقع أن يظهر المحتوى الجديد لكيم كاردشيان وشقيقاتها لأول مرة في أواخر العام المقبل 2021، وتأتي صفقة كيم كاردشيان وشقيقاتها مع "هولو" بعد مرور 3 أشهر من إعلانهن انتهاء برنامجهن لتلفزيون الواقع "Keeping up with The Kardashians"، الذي استمر 14 عاما في عرضه، والذي كان سببا رئيسيا في شهرتهن العالمية، ومهد لهن مسيرة مهنية في مجالات التجميل وعروض الأزياء.