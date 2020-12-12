شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر عفريتة فى مسلسل أحمد رزق "فى يوم وليلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تظهر النجمة سوسن بدر فى دور امرأة عجوز على هيئة "عفريتة"، خلال أحداث مسلسل "فى يوم وليلة"، للنجم أحمد رزق، الذى يواصل تصويره حالياً، حيث تظهر على هيئة شبح تحاول مساعدة بطل العمل بعد تورطه فى قضية القتل الذى اتهم بها، فى محاولة البحث عن القاتل الحقيقى وتتوالى الأحداث.

ومن المقرر أن يعرض المسلسل خلال الفترة المقبلة فى 35 حلقة، من إنتاج سينرجى، حيث يسجل العمل التعاون الثانى على التوالى بينهما، حيث قدما العام الماضى مسلسل " بخط الأيد"، وحقق نجاحا ملحوظا وقت عرضه، كما يكرر أحمد رزق تجربته مع المخرجة شيرين عادل بعدما قدما سوياً مسلسل "بخط الايد" وشارك فى بطولته إيمان العاصى، سوسن بدر، ميرنا نورالدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمدحاتم، محمد محمود، بالإضافة إلى يسرا اللوزى التى ظهرت كضيفة شرف من تأليف هالة الزغندى.

مسلسل " فى يوم وليلة" بطولة أحمد رزق، أيتن عامر ومحمد جمعة ونضال الشافعى والفنان الكبير صلاح عبد الله ومحمد مهران وولاء الشريف، وداليا مصطفى بالاضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل، وإنتاج سينرجى والعمل ينتمى لنوعية مسلسلات الإثارة والغموض، حيث يظهر رزق بشخصية مهندس ديكور ويتعرض لعدة أزمات خلال رحلة المسلسل.

وفى سياق آخر يعرض للنجمة سوسن بدر مسلسل "خيط حرير" مع النجمة مى عز الدين، والذى تم تأجيله من العرض فى شهررمضان الماضى بسبب فيروس كورونا، ويشارك فى بطولة العمل محمود عبد المغني، سوسن بدر، نيكولا معوض، مي سليم، هنادي مهنا، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمي، وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج ابراهيم فخر.