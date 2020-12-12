شكرا لقرائتكم خبر عن هنا شيحة تتعرض للعنف الجسدى فى فيلم "النهاردة يوم جميل" بطولة زينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجسد الفنانة هنا شيحة دور امرأة متزوجة وحامل تتعرض للعنف الجسدى من زوجها خلال أحداث فيلم "النهاردة يوم جميل"، الذى تستأنف تصويره الأيام المقبلة ويشارك بطولته زينة، باسم سمرة ونجلاء بدر، وهنا شيحة، وأحمد وفيق، محمود الليثي، فراس سعيد، انتصاروعدد آخر من الفنانين، وهو سيناريو وحوار نيفين شلبي ودينا السقا ومهندس الديكور محمد المعتصم ومدير التصوير أحمد عادل ومصممة الملابس مني الزرقاني ومن إخراج نيفين شلبي.

الفيلم انطلق تصويره منذ فترة تحت اسم "سوء الرجالة" قبل تغيير اسمه، وانتهى صناعه من تصوير معظم أحداثه إذ يتبقى أسبوعا على الانتهاء منه، حيث تم وضع خطة لعرضه فى المهرجانات السينمائية بعد الانتهاء من تصويره وذلك قبل طرحه بدور العرض السينمائية.

سيناريو الفيلم مأخوذ من المجموعة القصصية سوق العرسان للكاتب علاء سليمان وتدور أحداثه حول العلاقات المعقدة ما بين الرجل والمرأة دون الانحياز للمرأة بالرغم من اسم الفيلم لكن علي العكس الفيلم منصف للرجل والمرأة معا، دون الانحياز لأى طرف فى إطار مشوق جديد فى التناول والعرض البصرى السينمائى.