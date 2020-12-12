"لا تعترف بالسينما النظيفة".. من هي إيناس شيحة التي أثارت جدلا في ختام القاهرة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

أثارت الفنانة إيناس شيحة، حالة من الجدل بملابسها التي ظهرت بها على السجادة الحمراء بحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42.

ونرصد لكم 8 معلومات عن إيناس شيحة في السطور التالية:

- هي ممثلة مصرية، وتخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية.

- شاركت في عدة مسلسلات، وأهم أدوارها مسلسل "فض اشتباك" عام 2013.

- من أعمالها التي قدمتها، فيلم "زنقة ستات"، ومسلسلات: "الوشاح الأبيض" و"الفجالة" و"أوبرا عايدة" و"الحكر" و"لهفة" و"ألوان الطيف" والسيرة العاشورية".

- قالت إيناس، ببرنامج "حفل رأس السنة"مع الإعلامية رشا الخطيب على قناة المحور:" أكتر حاجة بحبها في الفنون، هو المسرح عن التليفزيون والسينما، لأنه يُظهر الممثل إذا كان كويس ولا لأ".

- تابعت: "أجيد تمثيل جميع الأدوار، وفيه أدوار كتير لسه معملتهاش ونفسي أعملها الفترة الجاية".

- قالت إيناس في لقاء تليفزيوني، إنها لا تعترف بمسمى السينما النظيفة.

- قليلة الظهور في الأعمال الفنية، حيث تغيب عن الساحة الفنية لفترات طويلة وتعود بدور جديد.

- الجزء الأول من مسلسل "البيت الكبير" كان آخر مشاركاتها الفنية، والتجربة الثانية التي جمعتها مع المخرج الكبير محمد النقلي.