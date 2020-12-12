تراند اليوم : هل تعلم من هو خال حمدي الميرغني نجم مسرح مصر؟ .. فنان مشهور جدا

لا يعرف كثيرون أن بعض نجوم مسرح مصر لديهم بعض صلات القرابة في الوسط الفني ، مثل عمر مصطفى متولي - نجل الراحل مصطفى متولي - و خاله الفنان عادل إمام ، أما حمدي الميرغني فالأمر بالنسبة له مختلف.

و عندما ظهر الفنان حمدي الميرغني في مسرح مصر وحقق نجاحا كبيرا ، ظن كثيرون أن له صلة قرابة مع الفنان الراحل الضيف أحمد نظرا للتشابه في الملامح بينهما.

ونفى حمدي الميرغني بعد ذلك ما تردد عن وجود صلة قرابه بينه وبين الضيف أحمد لكنه كشف عن فنان تجمعه به صلة قرابة فعلية.

وقال الميرغني في حديث سابق: الضيف أحمد ليس قريبي لكن الفنان سليمان عيد بمثابة خالي.

