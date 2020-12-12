تراند اليوم : فنانة شهيرة فاجأت "الشعراوي" بسؤال أحرجه حتى أحمر وجهه.. فكيف أجاب؟



كان من أغرب الأسئلة التي وجهت للشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي، سؤال من الفنانة الراحلة ليلى مراد، والذي فاجأته به حتى أحمر وجهه.

وقالت موجهة كلامها لـ"الشعراوي": "هسألك سؤال بس ما تضحكش عليا"، ورد الشيخ: «اتفضلي اسألي: قالت: (الثدي).. ثدي المرأة.. معمول عشان لما يجي طفل يرضع منه.. مش كده؟»، فرد عليها: صحيح، فباغتته بسؤال آخر: «طب ليه الراجل عنده ثدي؟».

ابتسم الشعراوي، وعلق قائلا: «المسألة دي يمكن المستقبل يبين حكمة الله في خلقه». وأضاف: «لقد قرأت بأن فتى في الدنمارك، تحول إلى فتاة، فلو كان معندوش ثدي، كان يبقى إيه؟ وهيعملوا معاه إيه؟»، وكأن ربنا خلقه للرجل عشان يمكن أن ينقلب إلى فتاة، وهذه حالات تحدث كثيرا.

وعُرفت الفنانة ليلى مراد بأنها كانت من إحدى المُترددات على دروس الشيخ الشعراوي، وكانت تتمنى أنّ تنتج فيلماً بعنوان “ليلى المسلمة” على غرار سلسلة “ليلى بنت الشاطئ”، “ليلى بنت الأغنياء”، و”ليلى بنت الريف”، وكانت مواظبة أيضًا على سماع دروس الشيخ الشعراوي في أغلب الأحيان.

وتقول إحدى الروايات، إن ليلى مراد أشهرت إسلامها عام 1946، على يد الشيخ محمود أبو العيون، وكيل الجامع الأزهر، الذي كانت تداوم على حضور الدروس الدينية التى كان يُلقيها، وقبل إسلامها كانت تتعرض لمحاولات تبشيريَّة مسيحيَّة من قبل راهبات نوتردام، بينما يقول المؤلف محمد الغيطي إن ليلى مراد كانت يهودية حتى عام 1946، ولكن المتفق عليه أنها أسلمت في نهاية المطاف، ورفضت العرض الذي قدمه لها، شمعون بيريز، لكي تصبح سفيرة فوق العادة لإسرائيل.

وبعد أنّ أشهرت ليلى مراد إسلامها، كانت تزور الشيخ الشعراوي، لتطرح عليه الأسئلة التى تُحيرها في كافة المجالات، الحياتية والدينية أيضًا، كانت ليلي مراد تتابع برنامج إمام الدعاة الشيخ الشعراوي بالتليفزيون، وتكتب ملاحظات عن الموضوعات التي تريد أن تستوضحها، حيث كانت تسكن بالعمارة المجاورة له بجاردن سيتي.



