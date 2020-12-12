شكرا لقرائتكم خبر عن نهى عابدين تقف أمام يحيى الفخرانى للمرة الثانية فى الدراما بعد "ونوس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الفنانة نهى عابدين تصوير مشاهدها في مسلسل "نجيب زاهى ذركش" أمام النجم يحيى الفخرانى وإخراج شادى الفخرانى، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث التحقت نهى بأسرة العمل لتقديم دور فتاة تظهر في حياة الفخرانى وتحاول إيقاعه في حبها.

وتقف نهى عابدين أمام يحيى الفخرانى للمرة الثانية في "نجيب زاهى ذركش" بعدما شاركت معه في مسلسل "ونوس" عام 2016 وحققت من خلاله نجاجاً لافتاً، حيث حصلت على اشادات كبيرة حول دورها في العمل الذى شارك في بطولته هالة صدقى وحنان مطاوع ونبيل الحلفاوى ومحمد شاهين ونيكولا معوض ودنيا عبد العزيز ولطفى لبيب وعدد آخر من الفنانين.



نهى عابدين ومحمد كيلانى فى ونوس

وشاركت نهى مؤخراً في حكاية "الناحية التانية" من مسلسل "نمرة اتنين" مع النجم عمرو يوسف وإخراج طارق العريان وتأليف سما عبد الخالق، والذى تم عرضه على إحدى المنصات الرقمية على الانترنت، وجسدت دور زوجة عمرو يوسف في الحكاية التي شارك في بطولتها صبا مبارك وبسنت شوقى ومحسن محيى الدين.

وظهرت نهى عابدين فى رمضان الماضى خلال مسلسلى "ليالينا 80" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة اياد نصار وصابرين، غادة عادل، خالد الصاوى، و"اتنين فى الصندوق" مع حمدى الميرغنى وأوس أوس وصلاح عبد الله وبيومى فؤاد وتأليف لؤى السيد وإخراج محمد مصطفى.