مصطفى خاطر منفردًا على بوستر جديد لـ"ثانية واحدة".. وتعليق النجوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان مصطفى خاطر، عن بوستر جديد لفيلمه "ثانية واحدة"، الذي ينتظر طرحه في دور العرض السينمائي خلال الأيام المقبلة.

ونشر خاطر، البوستر الثاني للفيلم، عبر حسابه على إنستجرام، ترويجًا للعمل قبل نزوله بالسينمات، حيث ظهر فيه منفردًا.

وكان المنتج محمد السبكي، قد نشر أول بوستر للفيلم منذ يومان، ظهر عليه من أبطال العمل مصطفى خاطر ودينا الشربيني فقط.

وحرص عدد من الفنانين على تهنئته بالفيلم، حيث كتب الفنان كريم فهمي: "مبروك يا صاحبي"، وكتب سليمان عيد: "ألف مبروك يا حبيبي، وبالنجاح والتوفيق إن شاء الله"، وكتب الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز: "مبروك"، فيما كتب عباس أبو الحسن:"مبروك يا حبي"، وكتب عزوز عادل: "مبروك يا حبيبي يا عسل".

الفيلم تدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي، عن تعرف شاب على فتاة ويتسبب لها في الكثير من المشاكل ثم يتعرض لحادث يقلب حياته رأسًا على عقب.

"ثانية واحدة" من تأليف مصطفى حمدي وإخراج أكرم فريد وإنتاج محمد السبكي، ويشارك في بطولته: مصطفى خاطر ودينا الشربيني ومحمود حميدة وسوسن بدر وويزو وعلا رشدي وعدد من الفنانين كضيوف شرف من بينهم أحمد الفيشاوي.